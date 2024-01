146 parlamentares criticam anulação de isenção a igrejas: 'Ataque explícito ao segmento'

Com a decisão, os pagamentos feitos por entidades religiosas a pastores voltam a ser considerados remunerações. A medida, no entanto, foi duramente criticada por 132 deputados e 14 senadores, que avaliaram a anulação como um “ataque explícito ao segmento”.

As queixas foram inseridas em uma nota de repúdio, emitida pela Frente Parlamentar Evangélica do Congresso Nacional. No comunicado, a bancada afirma ver “estranheza” a atitude do governo federal, e que esse tipo de conduta afasta a comunidade cristã do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

“Fica muito claro os ataques que continuamente vêm sendo feitos ao segmento cristão através das instituições governamentais, atacando aqueles que não apoiam suas propostas. Trata-se de um ‘ataque explícito’ ao segmento religioso, parcela importante da sociedade brasileira”, consta o trecho do pronunciamento.

Os senadores e deputados afirmam ainda que a anulação da isenção fiscal gera insegurança jurídica, uma vez que caberá a cada técnico decidir como aplicar a imunidade tributária prevista pela Constituição Federal. Nesse âmbito, solicitam que a gestão petista reveja o ato.

“Atacar o segmento cristão como um todo nunca será uma atitude condizente com quem prega pacificação e na prática comete atos de perseguição”, finaliza o documento.

O ato gera um novo entrave entre o governo Lula e os evangélicos. Desde o início da gestão petista, líderes reclamam da ausência de proximidade com o Palácio do Planalto, enquanto pastores ligados ao ex-presidente mantém críticas a Lula.

Isenção fiscal a líderes religiosos aplicada no governo Bolsonaro é anulada pela Receita Federal



