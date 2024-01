Após crise no PL, Bolsonaro afirma: "Casamento com Valdemar está firme, sou o marido"

“O casamento com o Valdemar está firme. Nele, eu sou o marido. E todos sabem que quem manda na relação é a mulher (risos). Valdemar é o comandante do partido”, disse Bolsonaro.

Após especulações de que a relação entre o presidente do PL, Valdemar Costa Neto e o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) estava “por um fio”, o ex-mandatário afirmou, durante entrevista ao site Metrópoles, que "o casamento com Valdemar está firme" e que, na relação, Bolsonaro é "o marido”.

A fala faz menção ao clima de tensão que ficou entre ambos após os elogios que o líder do PL fez ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

“Valdemar tem um coração grande. Por isso, elogia muita gente. Ele não tem maldade. Em nenhum momento do vídeo que circulou (sobre a fala de ‘implosão do partido’) eu citei o nome do Valdemar. Como dirigente partidário, ele tem cumprido o que foi acordado comigo”, disse, sem detalhar quem seria o alvo da crítica do vídeo.

“O sentimento da população é nítido. A popularidade do Lula só cai. Para ir a uma praia, tem que cercar a praia [para não ser importunado]”, afirmou Bolsonaro.

No que diz respeito às dissidências com Valdemar nas eleições municipais de 2024, como em São Paulo, o ex-presidente manifestou que apoia o deputado e ex-ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles (PL), enquanto Valdemar externou preferência pela reeleição do prefeito Ricardo Nunes (MDB).

“Todo mundo quer saber como o PL vai se posicionar em São Paulo. Quem será indicado para vice do Ricardo Nunes. E eu não vou falar disso agora [risos]. O que posso dizer é que tenho conversado muito com o Valdemar”, pontuou.

Nos bastidores, Valdemar afirmou que a chance de apoiar a candidatura de Salles é “zero vezes zero”, visto que já foi duramente criticado pelo deputado. No entanto, apoiadores de Salles defendem que, se tratando de política, zero não existe.