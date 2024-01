Reoneração: Haddad e Pacheco buscam MPs que assegurem equilíbrio para superar mal-estar

Presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG) afirmou que chegou a um entendimento com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), referente à medida provisória (MP) da desoneração da folha de pagamento. Em conjunto, eles desenharam proposta para superar o desconforto que se instalou entre a equipe econômica liderada por Haddad e o Congresso Nacional.

Conforme apuração da colunista Roseann Kennedy, do Estadão, a ideia é apresentar duas MPs. Uma para cancelar a reoneração, respeitando a desoneração para os 17 setores (veja quais são abaixo) da economia e os municípios. Outra para a manutenção da revogação do Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos (Perse) e o limite de compensação de créditos para pagamentos de impostos.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Em dezembro, o Congresso aprovou projeto do senador Efraim Filho (União Brasil-PB) que prolonga a desoneração da folha de pagamento até 2027. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vetou a medida, preocupado com a arrecadação do governo. O Legislativo derrubou o veto. O mal estar se instaurou. A ideia de Haddad é exaurir o diálogo com o Congresso sobre o tema antes de enviar medidas para o Congresso.