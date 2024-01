OAB homenageia juíza que serviu café a preso em audiência de custódia

Em Roraima, a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) homenageou a juiza Lana Leitão Martins por oferecer café e casaco a um preso que estava com frio durante audiência de custódia. O pedido de menção elogiosa foi formalizado na sexta-feira, 12, pelo presidente da OAB no Estado, Enaldo Gomes Vidal.

De acordo com a entidade, a juíza autuou de forma ética e humanizada. Para Vidal, a magistrada aplicou "efetivamente o ordenamento jurídico, observando as regras de segurança sanitária e garantia de direitos da pessoa presa, com excelência, presteza e dedicação, sempre pautada na ética e compromisso institucional".