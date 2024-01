Alexandre Frota ajuda nas buscas e vai a velório de vítimas queda de helicóptero

O ator e ex-deputado federal Alexandre Frota compareceu ao velório de duas vítimas da queda do helicóptero que desapareceu na véspera de réveillon e permaneceu 12 dias sem ser localizado. A aeronave havia decolado da capital paulista no dia 31 de dezembro e tinha como destino Ilhabela, no litoral do Estado. Frota se envolveu nas buscas pelo helicóptero na sexta-feira, 12.

A Polícia Militar do Estado de São Paulo localizou a aeronave ainda na sexta, em área de mata na região de Paraibuna. Também foram encontrados os corpos dos quatro ocupantes da aeronave, que passaram por identificação no Instituto Médico Legal (IML). Frota esteve no sepultamento de Luciana Marley Rodzewics Santos, de 46 anos, e da filha dela, Letícia Ayumi Rodzewics Sakumoto, de 20 anos, a convite da família neste domingo, 14.

"Fui envolvido pela forte emoção e pelo trabalho que realizo há cinco anos como voluntário em áreas de catástrofes", disse Alexandre Frota ao Estadão. O ex-deputado é coordenador de um voluntariado que já atuou em outras situações críticas, como as enchentes em Petrópolis em fevereiro de 2022.