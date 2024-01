PL quer lançar candidatos em todos os 184 municípios do Ceará

O presidente do Partido Liberal no Ceará, deputado Carmelo Neto (PL), projeta que a sigla vai trabalhar para lançar nos 184 municípios do Estado candidaturas. Ele assumiu o cargo da presidência em meados dezembro, mas ressaltou que deve visitar todas as cidades para articular chapas majoritárias e de vereadores.

"Nossa maior missão vai ser percorrer os 184 municípios do Estado. Precisamos eleger muitos vereadores, fazer chapas em todo o Ceará, competitivas, chapas majoritárias onde possível for. E onde não houver essa possibilidade, vamos indicar um candidato que seja convergente ao que a gente pensa e acredita", disse em comunicado.

E seguiu: "E vamos lançar, claro, uma chapa proporcional de vereadores no máximo de municípios. Quero lançar nos 184 e vou trabalhar muito pra isso".