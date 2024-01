Boulos chega para encontro com Marta e adia para domingo embarque em tour pela França e China

O líder do PSOL na Câmara dos Deputados e pré-candidato a prefeito de São Paulo, Guilherme Boulos, chegou no período da tarde deste sábado, 13, ao edifício onde mora a ex-prefeita e ex-secretária municipal de Relações Internacionais, Marta Suplicy (sem partido), no Jardim Paulista, zona oeste da capital. Boulos e Marta têm um almoço e devem definir a chapa às eleições de 2024, na qual a ex-prefeita deve ser a candidata a vice.

Ele não deu declarações ao entrar no prédio e chegou acompanhado da mulher, Natália Szermeta.

Participam ainda do encontro o marido de Marta, o empresário Márcio Toledo, e o deputado Rui Falcão (PT-SP), que intermediou as negociações com a ex-prefeita, além de assessores.