Palácio do Planalto é reaberto a visitação gratuita a partir de domingo, 14

Iniciativa faz parte das ações do governo federal para aproximar a população da sede do Poder Executivo

Iniciativa faz parte das ações do governo federal para aproximar a população da sede do Poder Executivo.

A partir do próximo domingo, 14, o Palácio do Planalto será reaberto para visitação pública. Sede do gabinete da Presidência da República, o edifício foi inaugurado, em 21 de abril de 1960, junto com a fundação de Brasília, nova capital federal.

Está previsto no roteiro a passagem pelo térreo, segundo e o terceiro andar, além do subsolo, que se tornou um novo espaço de exposição. Em média, o passeio tem a duração de uma hora e meia.

Interessados podem fazer a reserva pelo site: visitapr.presidencia.gov.br

O Palácio do Planalto está localizado na Praça dos Três Poderes, em Brasília. No prédio também funcionam os ministérios da Casa Civil e a Secretaria-Geral da Presidência, além das Secretaria de Comunicação Social e de Relações Institucionais. Lá ocorrem as principais agendas oficiais do presidente da República, as reuniões ministeriais, e os lançamentos e anúncios de novos programas e projetos do Governo Federal.

A iniciativa é organizada pela Secretaria de Administração da Secretaria-Executiva da Casa Civil da Presidência da República, por intermédio da Coordenação-Geral de Relações Públicas.