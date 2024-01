O POVO News: o impacto da ida de Lewandoswski para o comando do Ministério da Justiça

O programa O POVO News realiza mais uma edição nesta quinta-feira, 11 . Com apresentação dos jornalistas Ítalo Coriolano e Rachel Gomes , a edição traz as últimas informações sobre o anúncio de Ricardo Lewandowski como novo ministro da Justiça e Segurança Pública.

No que diz respeito às próximas ações do governo Lula, o programa discute a decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) em acionar a Polícia Federal para investigar a falsa filiação do petista ao Partido Liberal (PL).

Além disso, a edição explica a crise de segurança pública que assola o Equador. A polícia local deteve o líder da facção Los Lobos durante operação no norte do país.

O episódio contará com análises de jornalistas da casa e especialistas para discutir os assuntos da política brasileira. Participam o jornalista de política e colunista do O POVO, Carlos Mazza, e o diretor de Opinião do O POVO, Guálter George.

Serviço

Programa: O POVO News

Quando: Segunda a sexta, às 18h

Onde: Youtube, Linkedin, Facebook e TikTok do O POVO



