Lula desembarca em SP em fim de semana de encontro entre Boulos e Marta

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) desembarca em São Paulo no final da tarde desta sexta-feira, 12. A chegada coincide com o fim de semana no qual está marcado o encontro do deputado federal Guilherme Boulos (PSOL-SP) com ex-prefeita de São Paulo, Marta Suplicy, que deve retornar ao PT para ser vice na chapa à Prefeitura de São Paulo. Apesar da presença na capital paulista, a assessoria de imprensa da Presidência da República informou que, por enquanto, não há previsão de participação de Lula no evento e nem encontros políticos pré-agendados com os dois.

Após conversar com o presidente em Brasília, Marta deixou a Prefeitura de São Paulo nesta semana. Neste sábado, 13, um almoço vai reunir a ex-prefeita e o deputado do PSOL pela primeira vez desde o amadurecimento da aliança.

Até a noite desta sexta-feira, em linha com o que informou a assessoria de Lula, nem petistas nem pessoas próximas a Boulos foram informadas da eventual presença do presidente no encontro. Na agenda oficial de Lula, não há compromissos em São Paulo na sexta, sábado ou domingo. Apenas o registro de que ele deixará Brasília às 15h e desembarcará no aeroporto de Congonhas às 16h30.