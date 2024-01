Justiça Federal arquiva processo contra ex-prefeito de Caucaia e empresários

A Justiça Federal do Ceará determinou o arquivamento de um processo contra o ex-prefeito de Caucaia, Washington Luiz de Oliveira Gois, o Dr. Washington, no âmbito da operação Afiusas, deflagrada pela Polícia Federal em 2019, após denúncia sobre supostas irregularidades feitas no curso da administração dele (2009-2016). Os crimes envolveriam peculato, fraudes licitatórias, corrupção ativa e passiva. A investigação teve início em 2016, sem que uma denúncia definitiva tivesse sido apresentada dentro de um prazo entendido como razoável.

O "prazo extrapolado" embasou a argumentação apresentada pelo advogado de defesa, Leandro Vasques. A tese foi acolhida em decisão do dia 15/12/2023, assinada pela juíza Heloisa Silva de Melo. "A despeito da complexidade dos fatos e da inexistência de prazo legalmente estabelecido para a conclusão das investigações, mostra-se configurada delonga excessiva uma vez que não observado prazo razoável para a conclusão do procedimento investigatório", diz a decisão a que O POVO teve acesso.

Ela prossegue: "Não parece razoável que, decorridos mais de cinco anos do início das investigações, não se tenha notícia sobre prazo para conclusão do inquérito, tampouco oferecimento de denúncia. 14. É certo que a demora identificada na conclusão das investigações não pode ser atribuída à atuação da autoridade policial, contudo, também é certo que dificuldades operacionais da instituição policial não podem pesar sobre o investigado."