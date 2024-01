'Feliz em ser sucedido pelo ministro Lewandowski', afirma Dino

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, disse que está "feliz em ser sucedido pelo ministro Ricardo Lewandowski", um professor pelo qual tem "estima e admiração". O ex-ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) assumirá o ministério em 1º de fevereiro, quando Dino retornará ao Senado. Em 22 de fevereiro, Dino assume uma cadeira no Supremo.

"Teremos 20 dias de transição, ao longo dos quais eu e a minha equipe ajudaremos ao máximo a aqueles que vierem a ser escolhidos para continuar com as tarefas que hoje conduzimos. No dia 1º de fevereiro retorno ao Senado, onde permanecerei até o dia 21 de fevereiro. Neste dia renunciarei para assumir o STF no dia 22", disse Dino nas redes sociais nesta quinta-feira, dia 11.