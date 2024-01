'Vergonhosa e vexatória', diz Fabio Wajngarten sobre saída de Marta Suplicy da Prefeitura de SP

Advogado do ex-presidente Jair Bolsonaro, Fabio Wajgarten, criticou nesta terça-feira, 9, a saída de Marta Suplicy da secretaria de Relações Internacionais da Prefeitura de São Paulo para ser vice na chapa de Guilherme Boulos (PSOL), concorrente direto do atual prefeito Ricardo Nunes (MDB) nas eleições municipais.

Em suas redes sociais, Wajgarten chamou a atitude da ex-prefeita da capital paulista de "vergonhosa e vexatória". Wajngarten é assessor e advogado de Jair Bolsonaro, cujo partido apoia a pré-campanha de Ricardo Nunes (MDB).

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"A política com traições é vergonhosa e vexatória. A política não perdoa traidores. Não vale tudo por 'negócios com o PT'. Voltamos a falar nesse tema em novembro", escreveu ele em seu perfil no X, antigo Twitter.