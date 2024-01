MP da reoneração: entenda nova tensão entre Congresso e o governo Lula

Na foto, o presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco (PSD-MG); o líder do governo no Senado, Randolfe Rodrigues (PT-AP), e o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), durante aprovação do Orçamento de 2024 Crédito: Zeca Ribeiro

O embate entre Governo e Congresso ganhou novos rumos nesta terça-feira, 9, quando o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), convocou os líderes, em pleno recesso parlamentar, para discutir a Medida Provisória (MP) da reoneração gradual da folha de pagamento. A MP é classificada como polêmica, uma vez que, caso seja devolvida por Pacheco, será a primeira derrota do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) junto ao Congresso em 2024. A desoneração da folha foi prorrogada até 2027 com o impacto de R$18 bilhões em renúncia fiscal. A decisão do Congresso em defesa da desoneração veio por meio de projeto de lei. Em seguida, o presidente Lula vetou o projeto completamente por entender que a medida seria inconstitucional.

A edição da MP foi criticada por congressistas e alvo de pedidos de devolução. No entendimento de alguns parlamentares, o governo petista desafiou o Legislativo ao publicar uma medida provisória revogando uma lei que já havia sido aprovada pelo Congresso depois de ter seu veto derrubado. Instituições do setor produtivo já solicitaram que Pacheco devolva a MP. Na última segunda-feira, 8, em meio às articulações, nove frentes parlamentares assinaram um ofício reforçando o pedido. O documento é assinado pelas frentes: do Empreendedorismo (FPE);



do Comércio e Serviços (FCS);



da Agropecuária (FPA);



pelo Livre Mercado;



pelo Brasil Competitivo;



para o Desenvolvimento da Indústria Elétrica e Eletrônica;



da Mulher Empreendedora;



da Contabilidade Brasileira;



da Indústria de Máquina e Equipamentos. As frentes defendem que, se concretizada a decisão do governo federal, os 17 setores que mais empregam no país podem sofrer um aumento na carga tributária, causando insegurança jurídica, robotizando o mercado e colocando em risco milhões de ocupações. A MP está em vigor desde o fim de dezembro, data em que foi publicada. O prazo de 60 dias para que os congressistas avaliem o texto vai até o dia 31 de março. Caso não haja uma definição, a data limite será prorrogada por mais 60 dias. A medida prevê a reoneração gradual dos 17 setores beneficiados pela desoneração da folha de pagamento, a revogação dos benefícios fiscais do Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos (Perse) e a limitação no percentual para compensação por decisões judiciais passadas.

Os setores beneficiados são: Confecção e vestuário



Calçados



Construção civil



Call center



Comunicação



Empresas de construção e obras de infraestrutura



Couro



Fabricação de veículos e carroçarias



Máquinas e equipamentos



Proteína animal



Têxtil



Tecnologia da informação (TI)



Tecnologia de comunicação



Projeto de circuitos integrados



Transporte metroferroviário de passageiros



Transporte rodoviário coletivo



Transporte rodoviário de cargas O que é a desoneração da folha de pagamento Durante seu primeiro mandato, em 2011, a presidente Dilma Rousseff (PT) desonerou quatro setores da economia, que em sua maioria, são os principais empregadores no país: call center, tecnologia da informação, confecções e calçados. No ano seguinte (2012) mais doze setores foram incluídos na lista. A medida vigorava até o fim de 2020 e foi prorrogada duas vezes durante a gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), com validade até meados de 2023, mesmo a contragosto do então ministro da Economia, Paulo Guedes. No fim de 2023, o Congresso prorrogou a desoneração até 2027, decisão vetada por Lula e derrubada posteriormente pela Câmara e Senado.