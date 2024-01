Marta Suplicy vice de Boulos: veja reações no PT e na Prefeitura de São Paulo

A ex-petista Marta Suplicy (sem partido) aceitou convite do PT para formar chapa com Guilherme Boulos (Psol) na disputa pela Prefeitura de São Paulo. A informação da GloboNews foi divulgada nesta terça-feira, 9.

Firmado em 2022, um acordo entre Psol e PT determinou que os petistas teriam aval para escolher o nome que ocuparia a segunda vaga na chapa. À época, Boulos se retirou da disputa pelo governo de São Paulo para se aliar Fernando Haddad.

A escolha pela ex-ministra, no entanto, criou desconforto na Prefeitura paulistana, visto que Marta era secretária de Relações Internacionais do chefe do Executivo municipal, Ricardo Nunes (MDB), candidato à reeleição que enfrentará Boulos no pleito eleitoral de outubro. O rompimento, inclusive, era rechaçado pelo gestor, que afirmou confiar na aliada. Entretanto, ela acabou sendo demitida.