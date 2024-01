Cearense Guimarães, líder do governo Lula, conversa com papa Francisco

Em rápido diálogo, ele pediu ao papa para abençoar foto do Congresso Nacional do Brasil.

O deputado federal cearense José Guimarães (PT) encontrou-se na manhã desta quarta-feira, 10, com o papa Francisco , em Roma. Líder do governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na Câmara dos Deputados, Guimarães integra comitiva do PT em Roma.

Registro do encontro com o Papa Francisco nesta manhã. Entreguei uma foto do parlamento brasileiro, falei da minha missão na liderança do governo, pedi bênçãos para os cearenses e o reconhecimento do Padre Cícero de Juazeiro como santo. Um momento emocionante! pic.twitter.com/NrpLVrTNsj — José Guimarães (@guimaraes13PT) January 10, 2024

"Isso aqui é uma foto do parlamento brasileiro. Eu sou líder do governo Lula no prlamento brasileiro. Essa é a nossa delegação", diz Guimarães, ao apontar para os demais membros do grupo.

"Que o senhor os abençoe", diz o pontífice ao benzer a foto levada pelo deputado petista.

Em post no Twitter, Guimarães relata que também pediu a canonização de Padre Cícero.