Terrorismo: polícia prende mulher que ameaçava contaminar STF com Antraz

Uma equipe da Polícia Militar foi acionada nesta segunda-feira, 8, para prender uma mulher de 58 anos que ameaçava contaminar o ambiente do Supremo Tribunal Federal (STF) com Antraz - um agente biológico letal, utilizado em ataques terroristas.

Testemunhas que estavam presentes no local presenciaram o momento em que a mulher agrediu os policiais e fez ameaças. As mesmas acionaram os militares, que, ao chegarem no local, coletaram informações sobre as características da suspeita e a encontraram dentro de um veículo.

Durante a abordagem veicular, os agentes encontraram um spray de pimenta e uma máquina de choque.

A suspeita foi encaminhada à 5° Delegacia de Polícia (área central), por ameaças e desacato à autoridade.

Na DP, a equipe foi informada que a ocorrência deverá ser registrada na Polícia Federal.

A ação terrorista ocorreu no mesmo dia em que os ataques às sedes dos Três Poderes completa um ano. A ação só pode ser evitada porque o Distrito Federal contou com um forte esquema de segurança na Esplanada dos Ministérios.

