O POVO News: Israel x Hamas: guerra chega a ponto crítico após 3 meses

O programa O POVO News realiza mais uma edição nesta terça-feira, 9. Com apresentação dos jornalistas Ítalo Coriolano e Rachel Gomes, a edição traz as últimas informações sobre o ataque de Hezbollah à Israel em resposta à morte de líderes do grupo. O atentado com drones explosivos ocorreu ainda nesta terça-feira na cidade de Safed, ao norte do país. Para discutir sobre, o programa conversa com o professor de Relações Internacionais, Carlo Cauti.

Assista ao vivo:

Seguindo a mesma linha, o episódio detalha a ação de manifestantes pró-palestinos em Nova York. Dezenas de apoiadores palestinos bloquearam pontes e um túnel de acesso e saída de Manhattan, em Nova York, uma iniciativa coordenada para pedir um cessar-fogo na guerra entre Israel e Hamas.