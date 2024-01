MP-MA quer barrar show de R$ 200 mil de Vitor Fernandes no aniversário de Paço do Lumiar

O Ministério Público do Maranhão decidiu ir à Justiça para barrar show do cantor de forró e piseiro Vitor Fernandes contratado por R$ 203 mil pela prefeitura de Paço do Lumiar para ser apresentado no próximo domingo, 14, aniversário da cidade de 120 mil habitantes situada a 26 quilômetros da capital São Luís.

Em ação civil pública, a Promotoria alega que a contratação 'não atende princípios constitucionais', é 'incompatível com a realidade financeira' do município e, em caráter liminar, pede o cancelamento do show.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A reportagem do Estadão pediu manifestação da prefeitura de Paço do Lumiar e da produtora do evento. O espaço está aberto.