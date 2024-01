O POVO News: Após morte de PM, aumenta pressão pelo fim das "saidinhas" de presos

O programa O POVO News realiza mais uma edição nesta segunda-feira, 8. Com apresentação dos jornalistas Ítalo Coriolano e Rachel Gomes, a edição traz as últimas informações sobre o projeto de Lei que extingue as saídas temporárias de presidiários em determinados períodos do ano. O tema voltou ao debate após um policial ser morto em Belo Horizonte (BH) no último domingo, 7.

Assista ao vivo:

A edição comenta sobre o evento articulado pelo Congresso Nacional em alusão a um ano dos ataques golpistas em Brasília. O nome do presidente da Câmara Arthur Lira (PP-AL) era um dos confirmados para a ocasião, no entanto, ele cancelou a participação e não compareceu à cerimônia.