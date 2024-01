Movimentos sociais fazem bandeiraço em Fortaleza em repúdio aos atos de 8 de janeiro

Movimentos sociais do Ceará realizaram, nesta segunda-feira, 8, um bandeiraço no cruzamento das avenidas Rui Barbosa e Antônio Sales, em Fortaleza. O ato ocorreu em alusão ao 8 de janeiro de 2023, quando, há um ano, as sedes dos Três Poderes, em Brasília, foram invadidas e depredadas.

Em Brasília, neste 8 de janeiro, foi realizado um evento que reuniu autoridades do STF, Senado, Câmara dos Deputados e ministro do Executivo. Com o lema “Reconstrução, memória e democracia”, a cerimônia teve início às 15 horas no Salão Negro do Congresso Nacional. Na ocasião foram exibidas as fotos dos atos golpistas e imagens que “simbolizam a resistência” do tribunal. Além disso, mostras do projeto Pontos de Memória, que agrupa vestígios físicos da depredação no Palácio da Justiça, também foram exibidas.