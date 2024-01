Lula: Coragem de parlamentares, governadores e ministros garantiu vitória da democracia

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva fez uma "saudação especial" a quem participou da caminhada do Planalto ao Supremo Tribunal Federal (STF) no dia seguinte aos atos golpistas de 8 de janeiro. "Nunca uma caminhada tão curta teve tanto significado na história do nosso País", disse Lula, fazendo referência à "coragem" de parlamentares, governadores, ministros e "militares legalistas".

Lula disse ainda que hoje "é um dia muito especial para quem gosta e pratica democracia" e que a "democracia é o exercício que cada um de nós tem que fazer cada santo dia, a partir do nosso convívio familiar, para a gente viver em paz e ter uma vida tranquila". Ele discursou em ato pró-democracia que marca um ano dos atos golpistas de 8 de janeiro.

Regulação de redes sociais