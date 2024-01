Guerra faz reitoria da UFC cancelar edital de inovação Brasil-Israel

A Universidade Federal do Ceará (UFC) revogou o edital do 2º Innovation Challenge Brasil-Israel (2° Desafio de Inovação Brasil-Israel). Conforme antecipado pelo colunista do O POVO Carlos Mazza , a informação foi dada nesta segunda-feira, 8, em nota assinada pela Reitoria. A decisão é tomada frente à gravidade dos conflitos na Faixa de Gaza.

No texto, a universidade "reconhece a gravidade do conflito" e se posiciona contrária à guerra. "Coloca-se firmemente contra a guerra e indigna-se com todas as perdas humanas e a destruição ocorridas. Também defende a garantia dos direitos humanos das populações atingidas naquela região", completa.

Segundo consta em portal oficial da universidade, o objetivo do evento é "identificar oportunidades de inovação para um desenvolvimento econômico e social inclusivo em soluções aplicáveis tanto no Brasil, quanto em Israel, levando a maiores níveis de produtividade, inclusão, renda e à diminuição de desigualdades econômicas ou sociais regionais, de acordo com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)".

Ele é uma iniciativa UFC e da Ben-Gurion University (BGU) de Neguebe, em parceria com a Universidade Estadual do Ceará (UECE), o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE), a Universidade de Fortaleza (Unifor), a Ruppin Academic Center (Ruppin), a Peres Academic Center (Peres) e a Sapir Academic College (Sapir) de Israel.



Veja nota da UFC na íntegra:

"A Reitoria da Universidade Federal do Ceará (UFC) informa à comunidade acadêmica e sociedade que o edital do 2º Innovation Challenge Brasil-Israel foi revogado.