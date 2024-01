Esvaziada, Esplanada tem policiamento reforçado um ano após ataques do 8/1

No dia em que se completa um ano após dos atos antidemocráticos do dia 8 de janeiro, o policiamento na Esplanada dos Ministérios foi reforçado. Dois mil policiais militares estão nos arredores das sedes dos Três Poderes - número quatro vezes maior do que o contingente que estava disponível no dia dos ataques em 2023. Da rodoviária do Plano Piloto até os prédios dos Três Poderes, não há revista a pedestres e somente uma parte da via em frente ao Palácio do Planalto teve o trânsito para veículos interrompido.

No Congresso Nacional, onde ocorre o ato Democracia Inabalada, agentes da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) e grades impedem a circulação de pedestres. A área só é acessada por pessoas credenciadas.

Em frente ao Palácio do Planalto, a avenida José Sarney foi interditada, com circulação restrita para veículos policiais e oficiais. Ao lado da sede do Executivo, encontram-se policiais da cavalaria da PMDF e de batalhões especializados.