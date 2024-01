Entenda projeto de lei que põe fim às "saidinhas" temporárias de presos

O novo texto, no entanto, propõe que o benefício seja extinto definitivamente.

A proposta foi aprovada na Câmara dos Deputados em agosto de 2022, e tem como objetivo revisar alguns trechos da Lei de Execução Penal ( Lei n° 7.210/1984 ), que concede aos presos em regime semiaberto o direito da saída temporária em determinados períodos do ano.

O Projeto de Lei 2.253/2022 (l eia na íntegra ) que extingue a saída temporária de presos, como os conhecidas “saidinhas” de Natal, está parado na Comissão de Segurança Pública (CSP) do Senado.

A saída temporária é prevista na Lei de Execução Penal. O direito é concedido aos presos em regime semiaberto que satisfazem alguns requisitos, como comportamento adequado e não ter sido condenado por crime hediondo.

A pauta retornou aos debates após a morte do policial militar Roger Dias da Cunha, de 29 anos, na noite deste domingo, 7. O policial foi baleado durante uma perseguição a dois suspeitos, na noite da última sexta-feira, 5, no bairro Novo Aarão Reis, na Região Norte de Belo Horizonte.

A vítima estava internada com duas balas alojadas na cabeça, havia passado por duas cirurgias e recebido, pelo menos, nove bolsas de sangue. O quadro de Roger era considerado irreversível, conforme a corporação.

O autor dos disparos, segundo a PM, deveria ter retornado ao sistema prisional no dia 23 de dezembro do ano passado. Ele estava em saída temporária e já era considerado foragido pela polícia.

Autoridades criticam saidinhas temporárias

Nesta segunda-feira, 8, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), lamentou a morte do policial e defendeu a que o Congresso Nacional altere a lei que trata das “saidinhas” de internos durante feriados.

“Embora o papel da segurança pública seja do Executivo, e o de se fazer justiça, do Judiciário, o Congresso promoverá mudanças nas leis, reformulando e até suprimindo direitos que, a pretexto de ressocializar, estão servindo como meio para a prática de mais e mais crimes", escreveu o presidente do Senado na rede social.