Enquete O POVO: você é a favor do fim das "saidinhas" temporárias de presos?

O Projeto de Lei 2.253/2022 ( leia na íntegra ) que extingue a saída temporária de presos, como as conhecidos “saidinhas de Natal, está parado na Comissão de Segurança Pública (CSP) do Senado.

A saída temporária é prevista na Lei de Execução Penal. O direito é concedido aos presos em regime semiaberto que satisfazem alguns requisitos, como comportamento adequado e não ter sido condenado por crime hediondo.

Policial morto em Belo Horizonte

A pauta retornou aos debates após a morte do policial militar Roger Dias da Cunha, de 29 anos, na noite deste domingo, 7. O policial foi baleado durante uma perseguição a dois suspeitos, na noite da última sexta-feira, 5, no bairro Novo Aarão Reis, na Região Norte de Belo Horizonte.

A vítima estava internada com duas balas alojadas na cabeça, havia passado por duas cirurgias e recebido, pelo menos, nove bolsas de sangue. O quadro de Roger era considerado irreversível, conforme a corporação.

O autor dos disparos, segundo a PM, deveria ter retornado ao sistema prisional no dia 23 de dezembro do ano passado. Ele estava em saída temporária e já era considerado foragido pela polícia.

Dez presos cearenses estão foragidos desde o Natal

A saída temporária do fim do ano, conhecida como “saidinha de Natal”, resultou na fuga de dez dos 113 internos do sistema penitenciário do Estado do Ceará que foram beneficiados com a medida. Os detentos, classificados como foragidos, não retornaram aos presídios após usufruírem do benefício.

De acordo com a Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização (SAP), os presos deixaram as unidades prisionais no dia 18 de dezembro de 2023 e deveriam retornar na quarta-feira, 3. Dos 113 internos, 98 retornaram às unidades penitenciárias onde cumprem pena.