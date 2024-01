Eduardo Leite diz que presença em cerimônia do 8/1 não é pelo governo Lula

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), disse que sua presença no evento dos Três Poderes em repúdio aos atos golpistas de 8 de janeiro não é pelo governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ou por qualquer conotação política.

"Não estou no dia 8 de janeiro pelo governo Lula ou por alguma conotação político-eleitoral", declarou o governador ao chegar nesta segunda-feira, 8, no Congresso Nacional. "E sim porque o estado democrático de direito sofreu um ataque no Brasil, uma tentativa de golpe."

Nesta tarde, os Três Poderes organizam uma cerimônia de repúdio aos atos, que completam um ano hoje. O evento será no Congresso Nacional e irá unir governadores e chefes dos Poderes.