Bolsonaristas tentam reescrever a história do 8 de Janeiro na Wikipédia e reclamam de revisão

Em uma série de tentativas ao longo do ano passado, apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) tentaram reescrever a história sobre a empreitada golpista do 8 de Janeiro na página do Wikipédia para relativizar os acontecimentos e desassociar do ex-chefe do Executivo os ataques de vândalos às sedes dos Três Poderes. Para isso, usaram uma tática comum: usuários não registrados faziam mudanças que relativizavam o resultado da eleição presidencial de 2022, acusavam que "esquerdistas infiltrados" teriam incitado os protestos e até que tudo o que ocorreu naquela data seria uma "manifestação da vontade popular legítima". A Wikipédia é a mais popular enciclopédia virtual, feita de forma livre pelos próprios usuários em vários idiomas. Qualquer pessoa pode propor mudanças a um texto sobre algo na plataforma. A página em português tem mais de 1,1 milhão de artigos, que, juntos, dariam 5,6 milhões de páginas. Ajudam a produzir esse conteúdo 8.274 usuários ativos, 52 administradores, 704 autorrevisores, 131 revisores e 222 robôs, que ajudam a reverter possíveis alterações falsas ou ações de vandalismos em páginas. Há mais de 3 milhões de usuários no site.

O verbete foi criado às 15h20, enquanto os atos começavam a se desenvolver em Brasília. Desde então, o endereço na enciclopédia virtual foi editado mais de 500 vezes apenas em um dia e passou por controvérsias. Pouco mais de 20 minutos depois da criação, às 15h42 daquele 8 de janeiro, um usuário trocou o termo "terroristas bolsonaristas" por manifestantes, sem dar mais explicações. Foi a primeira tentativa de aliviar a ligação de Bolsonaro e do bolsonarismo aos atos golpistas. Ele repetiu o processo outras duas vezes. O trecho foi revertido 20 minutos depois. Esse mesmo usuário voltaria à página quase um ano depois, no dia 4 de janeiro de 2024. Ele trocou o termo "manifestações golpistas no Brasil após as eleições de 2022? para "manifestações da vontade popular legítima fruto de uma democracia instituída pela própria Constituição Federal do Brasil após as eleições de 2022". Em mais uma sequência de edições parciais, outro usuário bolsonarista trocou um trecho que dizia que Bolsonaro não fez alegações a "fraudes eleitorais". Ele substituiu o termo para "inconsistências eleitorais". E trocou as menções a "bolsonaristas" por "vândalos". Todas essas edições foram revertidas. O volume de edições na página era tão grande no dia 8 de janeiro que as edições foram restringidas. Apenas usuários verificados e com uma quantidade mínima predeterminada de edições anteriores podiam fazer alterações. Manifestantes, terroristas ou bolsonaristas no 8 de Janeiro

Sem mais ataques bolsonaristas na edição do texto durante o período, usuários verificados debatiam como o texto deveria ser construído. A primeira grande conversa aconteceu nas primeiras horas. Membros questionavam se deveriam usar o termo "manifestantes", "terroristas" ou "bolsonaristas". Às 18h31 do 8 de janeiro de 2023, um usuário propôs que o termo "terrorista" fosse usado e editou o texto usando a palavra. Uma nota publicada por representantes dos Três Poderes definiu os atos dessa forma. Às 19h, um administrador mostrou oposição ao uso da palavra. "Talvez no futuro seja essa a caracterização majoritária, aí não vou me opor. A Wikipédia deve tomar uma posição isenta e equilibrada com aquela tomada pelas fontes", disse. "É perfeitamente válido introduzirmos o artigo com "caracterizadas como golpistas e terroristas" por X, Y e Z."

O texto atual tem 14 menções ao termo "terrorismo", geralmente atribuído a personalidades que fizeram menção à palavra ao comentar sobre o 8 de Janeiro. Para membros, o uso do termo "terrorismo" poderia ser um reflexo do que chamam de "emoções ideológicas". Um usuário protestou sobre isso na madrugada do dia 9 de janeiro de 2023 "Há muitos editores aqui querendo imprimir suas opiniões políticas e emoções ideológicas no artigo", disse. Ele propôs que o texto seguisse o caminho que aconteceu na edição no texto da invasão do Capitólio, nos Estados Unidos. "Sei que é um evento que está ocorrendo e suas reverberações irão continuar, mas creio que seja solução para esse impasse, e para essa introdução do artigo que está cheia de vícios ideológicos", comentou.