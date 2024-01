Barroso sobre ataques do 8/1: "Ninguém tem o monopólio do patriotismo"

O ministro da Suprema Corte utilizou o momento para homenagear e agradecer as medidas adotadas pelos Presidentes da República, do Senado e da Câmara

Na declaração ele relatou uma dos casos que mais o abalou dentre todos os que englobam os ataques: “Após marretadas na parede, muitos dos invasores se ajoelhavam no chão e rezavam fervorosamente. De onde Deus do céu poderá ter saído essa combinação implausível de religiosidade com ódio, violência e desrespeito?”, questionou.

“Ninguém tem o monopólio do patriotismo, do amor ao Brasil (...) que o momento marque o início de uma nova era, um tempo de desenvolvimento sustentável, paz, oportunidade e justiça para todos”, disse o ministro.

Durante o seu discurso na cerimônia que relembra um ano dos ataques golpistas de 8 de janeiro , o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Luís Roberto Barroso , pontuou que “a história dos povos é feita de momentos emblemáticos, por vezes, dramáticos e devastadores” e avaliou a destruição do 8/1 deve marcar "o início de uma nova era".

No entendimento de Barroso, existe um “desencontro espiritual” em cenários como este.

Ele acrescentou que a invasão e depredação das sedes dos Três Poderes não foi isolada, mas, sim, um evento “meticulosamente preparado”, e que, mesmo assim, a destruição física dos prédios “não foi capaz de abalar o que cada um dos poderes simboliza”.

O ministro da Suprema Corte utilizou o momento para homenagear e agradecer as medidas adotadas pelos presidentes da República, do Senado e da Câmara, bem como as diversas categorias da sociedade civil e imprensa a despeito dos ataques de 8 de janeiro. Segundo ele, tais medidas demonstram que “já superamos o atraso”.

“Que venha um tempo de pacificação no qual as pessoas que pensem de maneira diferente possam se sentar na mesma mesa. Que todos os brasileiros possam se unir em torno dos denominadores comuns que estão na Constituição”, finalizou.

Cerimônia em alusão ao 8/1

Com o lema “Reconstrução, memória e democracia”, o evento em alusão a um ano dos ataques às sedes dos Três Poderes, em Brasília, foi realizado nesta segunda-feira, 8. A cerimônia teve início às 15h no Salão Negro do Congresso Nacional.

De acordo com o Supremo, no evento, intitulado “Democracia Inabalada”, foram expostas fotos dos atos e imagens que “simbolizam a resistência” do tribunal. As cenas mostra, ainda os trabalhos desenvolvidos por equipes que reconstruíram o plenário da Corte, em menos de um mês.