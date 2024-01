Lula conclui recesso pescando com ministros em lago recuperado do Alvorada

Presidente retoma comprimissos oficias nesta segunda-feira, quando participa de ato em memória aos ataques golpistas do 8 de janeiro

Encerrando o recesso de fim de ano, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se reuniu com seus ministros neste domingo, 7, para uma pescaria no lago do Palácio da Alvorada, em Brasília.

Na ocasião, o chefe do Executivo brasileiro recebeu os ministros Paulo Pimenta, da Secretaria de Comunicação da Presidência da República, e Luiz Marinho, do Trabalho.

Eles pescaram no lago que existe na residência oficial. Em foto feita por aliados, Lula aparece sem camisa, de bermuda e segurando um peixe que havia pescado.