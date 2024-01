Barco de Arthur Lira afunda em Alagoas; ninguém se feriu

Barco estava na marina do empresário e ex-prefeito do município de Barra de Sãso Miguel, José Medeiros Nicolau, o Zezeco

O barco estava na marina do empresário e ex-prefeito do município José Medeiros Nicolau, o Zezeco.

Segundo informações do portal Congresso em Foco, o barco afundou quando eram feitos serviços de manutenção na embarcação. O acidente aconteceu no estado natal de Arthur Lira.

Um barco pertencente ao presidente da Câmara dos Deputados , Arthur Lira (PP-AL), afundou. O caso foi registrado no município de Barra de São Miguel, em Alagoas. Ninguém se feriu no incidente.

Zezeco exerceu cargo de chefia no Ministério do Turismo durante o governo do ex-presidente Bolsonaro. Em junho de 2023, ele chegou a ser processado pela Comissão de Ética Pública da Presidência da República por fazer constar em sua agenda oficial que estava com “despachos internos”, durante período em que se encontrava nos Alpes franceses com a namorada.

Como justificativa, ele explicou que pagou a viagem e que devolveu o salário correspondente aos dias não trabalhados.