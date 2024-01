A pedido de Lula, lago do Alvorada é recuperado e presidente encerra recesso pescando

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) fechou o período de recesso de fim de ano, neste domingo, 7, com um dia de pescaria com ministros no Palácio da Alvorada, em Brasília.

O petista retoma os compromissos oficiais nesta segunda-feira, 8, com participação em ato no Congresso que marca a memória de um ano desde os ataques golpistas de 8 de janeiro de 2023.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Entre os temas urgentes à mesa de Lula na volta ao trabalho, a escolha do substituto do ministro Flávio Dino, da Justiça, que está a caminho da posse como membro do Supremo Tribunal Federal (STF).