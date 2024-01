Lula sobre ataques pré-8/1: "Havia pacto entre ex-presidente, governador do DF e polícias"

Presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), deve realizar reforma ministerial em 2024 Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) revelou, em entrevista ao O Globo, que o ataque que antecedeu a intentona golpista, em Brasília, no dia 8 de janeiro de 2023, foi um pacto entre o ex-presidente, Jair Bolsonaro (PL), governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), Polícia do DF e a Polícia do Exército. A declaração de Lula faz referência aos atos no dia 12 de dezembro de 2022, quando o petista foi diplomado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), presidido pelo ministro Alexandre de Moraes. Na ocasião, houve queima de veículos e tentativa de invasão da sede da Polícia Federal. Além deste caso, houve uma tentativa de explosão de bomba nos arredores do Aeroporto de Brasília, na véspera do Natal daquele ano. O movimento escalou e, no dia 8 de janeiro, manifestantes bolsonaristas invadiram e depredaram as sedes dos Três Poderes em Brasília.

“Havia, na verdade, um pacto entre o ex-presidente da República (Jair Bolsonaro), o governador de Brasília (Ibaneis Rocha) e a polícia, tanto a do Exército quanto a do DF (Distrito Federal). Isso havia, inclusive com policiais federais participando. Ou seja, aquilo não poderia acontecer se o Estado não quisesse que acontecesse”, disse Lula nesta sexta-feira, 5, ao responder a um questionamento sobre o marco de um ano dos ataques de 8 janeiro. A conduta de militares e membros da Polícia Militar do Distrito Federal na ocasião está sendo investigada. A Procuradoria-Geral da República (PGR) prestou uma queixa contra sete integrantes da PM. Os policiais estão detidos preventivamente. Lula revelou que temia sofrer alguma tentativa golpista no dia da sua posse, 1° de janeiro de 2023, especialmente após os ataques de dezembro. “Não tinha visto o que eu vi aqui. Foi uma coisa inusitada, depois de uma eleição… Eu imaginava que eles tentassem fazer alguma coisa na posse. Acho que eles ficaram com medo porque havia muita gente”, acrescentou Lula. O petista também relembrou os primeiros dias do terceiro mandato, revelando o incômodo com os acampamentos bolsonaristas que seguiam se instalando em frente aos quartéis e afirmou que, antes de viajar para Araraquara (SP), onde estava no dia dos ataques, conversou com o ministro da Defesa, José Múcio, e disse não ter recebido informações corretas sobre o risco dos ataques. “Antes de viajar para São Paulo, conversei com o ministro Múcio, ele disse que estava tranquilo, que as pessoas iam sair. Viajei tranquilo. Não me passava pela cabeça que eu ia ser pego de surpresa com aquela manifestação. Sinceramente, não tive as informações corretas que tinha possibilidade de acontecer aquilo. Tinha informação de que acampamentos estavam acabando, mas depois tive informação que, no sábado, começou a chegar gente de ônibus nos acampamentos. Não imaginei que pudessem chegar à invasão”, pontuou.

