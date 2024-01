Eduardo Leite muda planos e irá comparecer a evento do 8/1 com Lula

O governador do Rio Grande do Sul, ex-presidente nacional do PSDB, Eduardo Leite, irá comparecer ao evento organizado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) que irá rememorar os ataques do 8 de janeiro. O gestor mudou de ideia e irá pausar as férias para fazer presença em Brasília.

Ele é o único governador do Sul e do Sudeste que, a preço de hoje, sinalizou que estará presente. Os demais, que também não tem alinhamento com o Lula, avisaram que não irão comparecer.

Governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos) está na Europa de férias. O mesmo foi alegado por Cláudio Castro (PL), do Rio de Janeiro, e Romeu Zema (Novo), de Minas Gerais. A dupla, entanto, segue como indecisos, conforme mostrou O Globo.

Evento do 8/1

O ato Democracia Inabalada vem sendo planejado pelo governo Lula como cerimônia de memória dos ataques de 8 de janeiro de 2023. O evento acontecerá no Salão Negro do Congresso com a presença de ministros do governo, que anteciparam retorno das férias, além de decanos do Supremo Tribunal Federal (STF). Parlamentares e governadores também devem comparecer.

A réplica da Constituição, que chegou a ser roubada do Supremo, ocupará um lugar de destaque na cerimônia.