Quatro vereadores retiram apoio à CPI que quer investigar padre Júlio Lancellotti

"O documento de CPI que assinamos nunca citou o padre Júlio e usou de uma situação séria para angariar apoio. 90% dos vereadores que assinaram esse pedido não sabiam desse direcionamento político do vereador [Rubinho] nessa CPI. Eu e meus colegas estamos do mesmo lado do padre Júlio, de cuidar das pessoas", afirmou Thammy. "Lamento essa politização que o vereador fez do assunto e já pedi pra minha assessoria jurídica acionar a Casa e retirar meu apoio desse projeto”.

Ao contrário do que tem feito nas redes sociais, no texto original é possível perceber que o Rubinho não fez referência ao sacerdote no documento.

Xexéu, por sua vez, seguiu mesmo caminho que o vereador Miranda. "No início, o proponente alegou que se trava de um CPI para investigar ONGs que atuavam irregularmente no Centro de SP. Nunca foi dito o nome do padre Júlio, que é uma pessoa idónea que tem um trabalho que eu admiro e apoio. Há um equívoco e anúncio publicamente a retirada do meu apoio a essa propositura", garantiu.

O vereador Sindey Cruz também disse que já protocolou retirada de apoio à CPI. "Eu assinei o pedido achando que era uma investigação séria contra as ONGs clandestinas. No documento não tem nenhuma menção ao padre Júlio, que é uma pessoa que admiro e apoio. Estive com ele em 2020 e sou filho das entidades do terceiro setor. Foi equívoco meu assinar essa propositura. Se soubesse que havia direcionamento para qualquer CPF ou pessoa pública, jamais teria endossado essa proposta equivocada”, declarou.

Já a vereadora Sandra disse ter assinado documento para investigar "Organizações Sociais que estão loteando o serviço público da cidade". "Se houver qualquer tentativa de investigar o trabalho do padre Júlio ou do padre Rosalvino de Itaquera, por exemplo, que também tem um trabalho lindo na Zona Leste, não terá meu voto no plenário de forma nenhuma", acrescentou.