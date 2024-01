Lula retorna a Brasília sem compromissos oficiais previstos

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva retornou, nesta quinta-feira, 4, a Brasília após ter passado as festas de final de ano na Restinga de Marambaia, no Rio de Janeiro. O chefe do Executivo permaneceu o dia inteiro no Palácio do Alvorada, residência oficial da presidência, e se reuniu com o ministro da Secretaria de Comunicação Social (Secom), Paulo Pimenta.

Lula embarcou no dia 26 de dezembro para o Rio de Janeiro, acompanhado da primeira-dama, Rosângela da Silva, conhecida como Janja. A volta do petista à capital federal estava prevista inicialmente para quarta-feira, 3, mas o chefe do Executivo decidiu estender o recesso de final de ano e adiou o retorno para Brasília para hoje de manhã.

A Restinga de Marambaia é um pedaço privativo do litoral fluminense nas áreas dos municípios do Rio de Janeiro, Itaguaí e Mangaratiba. O local é administrado pela Marinha, pelo Exército Brasileiro e pela Força Aérea Brasileira (FAB) e, por se tratar de uma área militar, seu acesso é restrito. Na região, há também uma unidade de treinamento de fuzileiros navais.