Autor de CPI que pode investigar padre Júlio projeta trabalhos a partir de fevereiro

O vereador de São Paulo Rubinho Nunes (União Brasil) avaliou que a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) que tem como alvo organizações não governamentais (ONGs) que atuam na Cracolândia, na região central da capital paulista, pode começar assim que o recesso parlamentar acabar, em fevereiro. A comissão deve mirar o padre Júlio Lancelloti, nome conhecido nacionalmente por seu trabalho com pessoas em situação de rua ou vulnerabilidade social.

Conforme o vereador, em entrevista ao O POVO News dessa quinta-feira, 4, ele que é autor do requerimento para criação da CPI, a previsão é que "quão logo" voltem os trabalhos legislativos, o tema seja pauta do colégio de líderes, e tendo as assinaturas necessárias, seja instalada "tranquilamente". A previsão seria do presidente da Câmara Municipal, Milton Leite (União Brasil).

No pedido de instalação da CPI, Nunes afirmou que medidas como distribuição de alimentos geram um “ciclo vicioso” que dificulta que adictos deixem a dependência química. A articulação para abertura da CPI causou ruído nas redes sociais e rendeu uma enxurrada de manifestações de apoio ao padre. Quatro vereadores retiraram seus nomes do requerimento, mas o Rubinho garantiu já ter mais rubricas que o necessário pelo protocolo da casa.