Viagem de Moro e esposa a evento conservador na Argentina custou R$ 23,6 mil ao Congresso

A viagem do senador Sergio Moro (União-PR) e da sua esposa, a deputada federal Rosangela Moro (União-SP), à Argentina custou cerca de R$ 23 mil ao Congresso Nacional. Entre os dias 21 a 24 de setembro do ano passado, o casal participou do 2° Encontro do Grupo da Liberdade e Democracia.

Em comunicado, os dois afirmaram que suas viagens seguiram os regimentos internos.

Conforme as prestações de contas de Rosangela, a parlamentar teve três diárias e meia custeadas no valor de R$ 1,98 mil e viajou de classe econômica, com passagens no valor de R$ 5,1 mil. Sergio, por sua vez, recebeu o reembolso de R$ 6,8 mil referente aos trechos aéreos e o seguro viagem e R$ 9,85 mil de sua hospedagem.

Nas redes sociais, ambos compartilharam registros de viagem.

“Uma grande oportunidade para fazer um intercâmbio de conhecimentos e boas práticas”, escreveu a deputada em postagem do dia 22 de setembro.

Durante sua palestra no evento, Moro criticou a agenda internacional do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em especial a reunião do petista com o líder venezuelano, Nicolás Maduro.

“Temos um presidente que tem se aproximado de autocracias a nível internacional e virado às costas para a democracias ocidentais”, declarou Moro.