O POVO News: Atentado no Irã deixa mais de cem mortos

Seguindo a mesma linha, o episódio conversa com o professor de Relações Internacionais e membro do IFL de São Paulo, Carlo Cauti .

O programa O POVO News realiza mais uma edição nesta quarta-feira, 3. Com apresentação dos jornalista Ítalo Coriolano e Rachel Gomes, a edição traz as últimas informações sobre um ataque a bombas no Irã . As explosões, com intervalo de 15 minutos de diferença, ocorreram perto da mesquita Saheb al Zaman.

A edição comenta sobre a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) que investiga a relação do padre Julio Lancellotti com entidades. A comissão, de autoria do vereador Rubinho Nunes (MDB), tem previsão de er instalada no começo de fevereiro.

No que diz respeito às próximas ações do governo Lula, o programa discute a iniciativa do deputado cearense, Danilo Forte (União) em questionar os vetos do petista na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2024. O episódio recebe o deputado Danilo Forte, que comenta sobre o tema.

O episódio contará com análises de jornalistas da casa e especialistas para discutir os assuntos da política brasileira. Participam o correspondente do O POVO em Brasília, João Paulo Biage, e o jornalista de política e colunista do O POVO, Carlos Mazza.

Serviço

Programa: O POVO News

Quando: Segunda a sexta, às 18h

Onde: Youtube, Linkedin, Facebook e TikTok do O POVO

Siga o canal de Política do O POVO no WhatsApp