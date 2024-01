Série do OP+ reconta história dos ciclos políticos em Fortaleza e como cada prefeito se saiu

Série "Breve História Política de Fortaleza 1985-2020" é relançada em ano eleitoral com novo episódio e com um quiz sobre a histórica política da capital cearense

Em 2012, ele recebeu o apoio do então governador Cid Gomes . No pleito, Luizianne Lins (PT), prefeita na época, havia escolhido o hoje governador Elmano de Freitas (PT) como candidato à sucessão. RC foi eleito em uma disputa acirrada e, em 2016, reeleito, deixando como principal legado ações de mobilidade urbana.

O jornalista e colunista do O POVO ministra ao lado de Cleyton Monte o curso Breve História Política de Fortaleza (1985-2020) Crédito: O POVO

Desde a redemocratização, Fortaleza teve seis gestores diferentes, com estilos de governabilidade e ações prioritárias bem distintas. É o que os seis episódios da série conta com a apresentação do jornalista Érico Firmo e do cientista político Cleyton Monte, ambos colunistas do O POVO.

Em ano eleitoral, mais um capítulo da histórica de Fortaleza, o OP+ preparou ainda um quiz com 10 perguntas sobre as gestões exploradas nos vídeos da série. Qual prefeito de Fortaleza renunciou para concorrer ao cargo de governador? Qual dos prefeitos de Fortaleza teve mais tempo de mandato? Essas são algumas das perguntas para testar os conhecimentos. O quiz está disponível até para quem ainda não é assinante da plataforma.

Se Maria Luiza foi pioneira como a primeira mulher prefeita de Capital, Ciro Gomes inaugurou, com sua eleição, uma parceria com Tasso Jereissati que durou quase duas décadas. Com Ciro indo para o Governo do Ceará, seu vice, Juraci Magalhães assume a Prefeitura em 1990, e dá início a uma era de transformações em Fortaleza nas áreas da política, da gestão e da paisagem urbana.

Um dos homens de confiança de Juraci na gestão, Antônio Cambraia, foi eleito em 1992 sem dificuldades. Quatro anos depois devolveu ao padrinho político o cargo para um ciclo de dois mandatos quadrienais à frente da Prefeitura.