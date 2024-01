Reforma ministerial no início de 2024 perde força, mas aliados esperam trocas no 1º semestre

Uma ampla mudança nos ministérios de Lula no começo de 2024 esfriou na expectativa de integrantes do governo, do PT e do Congresso Nacional. Enquanto parte do Palácio do Planalto espera por uma reformulação do primeiro escalão neste mês de janeiro, ministros próximos ao presidente e aliados que conversaram com ele recentemente dão a entender que as alterações não devem ocorrer logo. As informações são da Folha de São Paulo.

Lula teria dito a ministros, anteriormente, que costuma analisar o desempenho do governo após o primeiro ano de mandato e realizar ajustes. Flávio Dino, por exemplo, deixa o Ministério da Justiça para assumir cadeira no Supremo Tribunal Federal (STF), dando início as mudanças de 2024. Contudo, a movimentação seria uma substituição desgarrada da reforma ministerial.