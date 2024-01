Prefeita de Limoeiro do Norte pede licença e presidente da Câmara assume

A prefeita, no entanto, fez questão de ressaltar a motivação da troca por, segundo ela, "Limoeiro não pode ficar nem um dia sem comando". "Entendo que, legalmente, não há essa exigência, mas Limoeiro não pode ficar nem um dia sem comando. Confio na parceria que temos com a Câmara, e ainda mais em seu presidente, Paxá, que tenho certeza fará um excelente trabalho. Boa sorte, meu amigo", escreveu em publicação nas redes sociais.

A prefeita interina de Limoeiro do Norte, Dilmara Amaral (Republicanos) pediu licença e o município será gerenciado por 10 dias pelo presidente da Câmara Municipal, Darlysson de Lima , o "Paxá", do PSB. A troca no comando da cidade já começou e a transmissão de cargo ocorreu na manhã desta segunda-feira, 1º.

A fala da refeita ocorre diante do histórico do município já que por vários meses em 2023 o prefeito eleito José Maria Lucena (PSB) esteve ausente das atividades do cargo por questões de saúde, mas não transmitiu o cargo para a vice. Os dois são rompidos e integram grupos políticos distintos.

O POVO testemunhou a situação em Limoeiro do Norte. Leia aqui: Sussurros, desconforto e salas vazias: um dia na cidade em que ninguém vê o prefeito.

Ele enfrentou durante meses investigações do Ministério Público (MPCE) diante da ausência. As informações, que constam nos autos do processo e que circulam na cidade, apontam que Lucena está doente e tem se ausentado para tratamento renal, realizando hemodiálise em Fortaleza.



O órgão chegou a pedir o afastamento do prefeito por 90 dias, a fim de evitar ilícitos diante da ausência do então gestor do município. Alguns dias depois, o próprio prefeito enviou ofício à Câmara pedindo uma licença por 120 dias, a partir de outubro. Os quatro meses do prazo, na prática, acabam no fim de fevereiro.