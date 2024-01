Políticos cearenses publicam mensagens de Ano Novo

Elmano de Freitas (PT) iniciou a gestão no Governo Estadual do Ceará em 2023 e desejou para 2024 um ano repleto de conquistas e realizações. O petista agradeceu o carinho recebido pela população por todos os municípios em que passou e garantiu que ainda há muito para fazer a vida do cearense melhorar.

Em 2023, assumi um dos meus maiores desafios: ser o ministro da Educação do Brasil. Com muito trabalho, estamos ajudando o presidente @lulaoficial a reconstruir o Brasil e a Educação é o caminho! Um feliz 2024 a todas e todos, com esperança e muita luta. pic.twitter.com/kZJGx2rBJS

O titular do MEC também elencou projetos e programas realizados ainda nos seus 12 primeiros meses a frente da pasta. Entre eles, Camilo citou a aprovação e os recursos para o Pé-de-Meia do ensino médio, lançamento do Programa de Escola em Tempo Integral e Desenrola do Fies.

Ex-governador do Ceará, senador eleito e atual ministro da Educação, Camilo Santana falou do desafio de assumir uma das pastas mais importantes do Governo Federal. Em suas palavras, vem ajudando o presidente Lula (PT) a "reconstruir o Brasil por meio da Educação", que é o caminho.

Elmano disse que para o próximo ano o governo irá continuar o Ceará Sem Fome, dar início a construção dos três hospitais que se comprometeu a fazer e também o maior projeto de tratamento do câncer no interior do Ceará. Além disso, lutar contra as organizações criminosas e buscar investimento no Estado.

Evandro Leitão

Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) e um dos personagens da política cearense de mais destaque em 2023, Evandro Leitão (PT) desejou um 2024 de paz em família e que projetos e sonhos se realizem.

Ele, que é um dos nomes cotados para se candidatar a Prefeitura de Fortaleza pelo PT, agradeceu o ano de conquistas e desafios vencidos.

"Meus irmãos e irmãs cearenses, é tempo de celebrar conquistas, aprendizados e renovar a esperança em um ano cheio de amor e fé. É um momento também marcado pela gratidão, pelo apoio para que este 2023 fosse especial, de muitas conquistas e desafios vencidos. Um 2024 de muita paz, em família e que Deus ilumine nossos caminhos fazendo com que projetos e sonhos se realizem", declarou.



Desejo a todos os cearenses um novo ano de muitas alegrias, cheio de saúde, paz e realizações. Que Deus ilumine os nossos caminhos e que possamos sempre agir para o bem comum. Feliz 2024! pic.twitter.com/LIQA8E7wDt — Evandro Leitão (@EvandroLeitao) December 31, 2023

Roberto Cláudio

Embora não seja mais prefeito da capital cearense, Roberto Cláudio tem se mantido como um dos nomes mais fortes em oposição ao governo estadual e ferrenho apoiador de José Sarto (PDT), atual gestor de Fortaleza.

"Suando por aqui na bicicleta ergométrica do prédio, no último dia do ano, para entrar em 2024 com mais saúde e leveza! E desejando a todas as famílias que essa virada do ano seja muito especial, com alegria, paz no coração e muita união!", escreveu o ex-prefeito.