Luizianne: Réveillon em Fortaleza começou com o PT

Ela lembrou críticas que eram feitas à realização do evento, segundo ela, por nomes que hoje apoiam a festa promovida pela gestão de Sarto.

“O Réveillon como política pública que gera emprego e renda como um momento importante para que haja socialização das pessoas, esse Réveillon foi feito pelo governo do PT, nosso governo quando eu era prefeita de Fortaleza”, disse em suas redes sociais nesta sexta-feira, 30, em mais uma live semanal.

A ex-prefeita de Fortaleza e pré-candidata novamente ao cargo, a deputada federal Luizianne Lins (PT) relembrou o tempo em que foi gestora e organizou a festa de Réveillon da Capital. A parlamentar afirmou que foi sua administração que primeiro pensou no evento como política pública e ironizou, sem citar nomes, que integrantes da gestão do atual prefeito José Sarto (PDT) direcionaram, na época, críticas à ela .

“Eu acho mais engraçado ainda é o povo que falava e criticava, inclusive setores que estão na administração pública criticavam e hoje ele (Sarto) faz três dias de festas. Ou seja, começando hoje e está terminando no dia 31 para 1º”, afirmou ainda.



O show de Roberto Carlos deu o pontapé aos três dias de festa do Réveillon de Fortaleza 2024, na noite desta sexta-feira, 29. Ele reuniu mais de meio milhão de pessoas de todas as faixas etárias. A petista também não deixou escapar que o rei veio à Fortaleza para cantar no aniversário da Capital em 2008.

“Hoje está começando a programação do Réveillon da Prefeitura de Fortaleza. Ele vai começar com Roberto Carlos, vocês lembram que nós trouxemos o Roberto Carlos no aniversário da cidade. Foi um momento lindo, uma data maravilhosa e foi a segunda vez na vida do Roberto Carlos naquele momento que ele fazia show aberto ao público”, disse.

Segundo ela, a vinda também aconteceu sob críticas da oposição.

Luizianne tenta se viabilizar internamente no PT, que já conta com outros quatro pré-candidatos. Lideranças partidárias da sigla tem demonstrado aproximação quanto ao nome do presidente da Assembleia Legislativa, Evandro Leitão, filiado em dezembro. O deputado tem o nome cotado como forte para ser escolhido como candidato em 2024.

Réveillon de Fortaleza 2024

Com três dias de duração, a grande festa do Réveillon de Fortaleza 2024 segue neste sábado, 30, com apresentações de Mara Pavanelly e Nonato Lima, Péricles, Luísa Sonza, Marisa Monte, Xand Avião, Bell Marques, Murilo Huff e Mari Fernandez.