Hamas acusa EUA de patrocinar Israel em mortes de palestinos

“Embora os crimes estejam sendo cometidos por mãos israelenses, eles foram patrocinados e apoiados pelo governo dos Estados Unidos”, afirmou o chefe das relações internacionais do grupo palestino, Basem Naim, durante discurso televisivo realizado neste sábado, 30.

O secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, informou aos parlamentares a decisão de uma “segunda determinação de emergência” em menos de um mês, cobrindo uma venda de equipamentos por 147,5 milhões de dólares (R$ 714 milhões) a Tel Aviv. A informação foi dada nessa sexta-feira, 29, de acordo com o Departamento de Estado.

O Hamas faz as declarações no momento em que o governo Biden contorna, em mais uma tentativa, o Congresso para permitir a venda emergencial de armas a Israel . A medida da gestão estadunidense incentiva a ampliação dos ataques à Faixa de Gaza.

A declaração de Naim também alcançou os demais países ao redor do globo. Segundo ele, as nações mundiais fracassaram em bloquear "a guerra genocida". “Também responsabilizamos a comunidade internacional pelo seu fracasso em impedir este genocídio”, concluiu.

Na ocasião, o representante mencionou diretamente o presidente norte-americano Joe Biden. “Nós, portanto, responsabilizamos a gestão Biden, especialmente o próprio presidente e seus secretários de Relações Exteriores e de Defesa, pelo papel direto no patrocínio e orquestração deste genocídio em curso contra o nosso povo”, acrescentou.

“Dada a urgência das necessidades defensivas de Israel, o secretário notificou o Congresso de que havia exercido sua autoridade delegada para determinar a existência de uma emergência que exigia a aprovação imediata da transferência”, comunicou o órgão.

Apesar de rara, a determinação do governo norte-americano não é inédita. Ela foi aplicada em pleno menos quatro gestões anteriores.

Mortes

Cerca de 200 pessoas morreram entre a última quinta-feira, 28, e essa sexta-feira, após tanques israelenses avançarem sobre o centro de Gaza. De acordo com a CNN, também houve registro de ataques aéreos no sul do território.