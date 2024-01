Governo eleva em até 42% valores de diárias para ministros em viagens a trabalho no Brasil

Esse é o primeiro reajuste no setor feito pelo governo Lula. Jair Bolsonaro fez em 2022, com aumento de 15%

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) reajustou os valores máximos de diárias para viagens de ministros pelo Brasil. Com isso, o aumento chegará em até 42%. Em alguns casos, o valor pode alcançar R$ 900. A medida consta em edição extra do Diário Oficial da União publicada nessa sexta-feira, 29.

A mudança ocorre seis meses antes do início do período eleitoral, a partir do dia 15 de fevereiro próximo. Essa é a primeira vez que Lula reajusta as diárias de viagens nacionais dos servidores. A última atualização aconteceu em 2022, no governo de Jair Bolsonaro, que elevou em 15% os valores destinados aos ministros.

Os novos valores são divididos em três categorias: viagens a Brasília, Manaus, Rio de Janeiro e São Paulo passarão de R$ 668,15 para R$ 900. Para outras capitais sairão de R$ 598 para R$ 800, enquanto outros deslocamentos no país deixam o valor de R$ 527,84 para R$ 750.