Aos 63 anos, morre ex-vereador de Fortaleza Willame Correia

Willame foi presidente do MDB em Fortaleza; o presidente do MDB Ceará, deputado federal Eunício Oliveira, lamentou a morte do colega

Willame foi presidente do MDB em Fortaleza e exerceu o cargo de vereador em algumas oportunidades, seja como eleito ou suplente, entre as legislaturas de 1997-2000; 2005-2008 e 2009-2012.

O velório foi marcado para ocorrer no Instituto Novo Renascer, no bairro Álvaro Weyne, a partir das 9 horas, e o sepultamento ocorrerá no Cemitério São João Batista, às 16 horas.

O presidente do MDB Ceará, deputado federal Eunício Oliveira, lamentou a morte do colega. "Dia triste para a família emedebista. Lamento profundamente o falecimento do amigo e ex-vereador de Fortaleza, Willame Correia, um parceiro fiel que esteve conosco desde as memoráveis campanhas do nosso saudoso Paes de Andrade", escreveu.

Eunício destacou ainda a "liderança comunitária" do colega no bairro Álvaro Weyne e a trajetória política do ex-vereador. "Willame lutou diariamente por seu povo e por Fortaleza durante toda sua vida. Também deu uma enorme contribuição ao MDB como presidente do Diretório de Fortaleza e da Fundação Ulysses Guimarães do Ceará".