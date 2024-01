Políticos cearenses celebram o Natal e destacam ações de 2023

"Nossa gratidão a cada servidor e servidora da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará por mais um ano de muita dedicação e sucesso. Que 2024 seja iluminado e cheio de bênçãos para todos nós!", afirmou em mensagem oficial como presidente da Assembleia.

Recém-filiado ao PT , o presidente da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), deputado Evandro Leitão , publicou mensagem em vídeo para os servidores da Casa legislativa e posou ao lado da esposa, Cristiane Leitão, e dos filhos, desejando boas festas para as famílias cearenses.

Enquanto isso, o ex-prefeito de Fortaleza e opositor ao governo Elmano, Roberto Cláudio (PDT), posou com a esposa, Carol Bezerra, em uma barraca na Praia do Futuro.

"Prévia da ceia de Natal de mais tarde em família. Agora, estamos curtindo essa maravilhosa Praia do Futuro, com caranguejo e uma cervejinha gelada. E sendo muito bem atendidos aqui na Barraca Arpão", escreveu em publicação no Instagram.

O deputado federal Eduardo Bismarck (PDT), desejou um Feliz Natal compartilhando uma playlist natalina, disponível nos aplicativos de música, nas redes sociais.

"Preparamos uma seleção especial de músicas para o seu dia. Que o espírito natalino, a paz, o amor e a esperança esteja em todos os lares!", completou na publicação.

O deputado estadual e presidente do PL no Ceará, Carmelo Neto, também compartilhou a mensagem natalina nas redes sociais, ao lado da esposa, Bella Carmelo, e citou "injustiças" enfrentadas durante o ano.

"Chegamos a mais um Natal, o Natal representa o nascimento de Cristo. Desejo que neste tempo, no coação de cada um de vocês, se renove a nossa fé e a nossa confiança de que dias melhores virão", afirmou o deputado.

A bancada do PL na Assembleia, incluindo Carmelo e mais três deputados, teve os mandatos cassados e buscará reverter a situação no Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Já o líder do governo na Alece, o deputado Romeu Aldigueri (PDT), desejou união, paz e alegria, destacando o papel das famílias e amigos na celebração.

Na primeira mensagem como chefe do Poder Executivo cearense, o governador Elmano de Freitas (PT), desejou "esperança, amor e prosperidade", e ressaltou o programa Ceará Sem Fome, citando a união da população na realização do projeto.

"O Natal é tempo em que fortalece em todos nós o sentimento de amor e solidariedade. Durante todo este ano testemunhei com orgulho e alegria, a união de todos nós cearenses no programa Ceará Sem Fome, solidários com as milhares que não tinham comida em suas casas", afirmou em vídeo ao lado da esposa, Lia de Freitas, e da filha Maria Beatriz, publicado no Instagram.