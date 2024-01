Vice de Ricardo Nunes será escolha 'exclusiva' de Bolsonaro

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) vai escolher um vice de seu "núcleo duro" para compor a chapa com o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB).

Em reunião com o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, nesta semana, Bolsonaro decidiu apoiar a reeleição de Nunes para a Prefeitura de São Paulo em 2024. O nome do vice da chapa ainda está indefinido, mas deverá ser anunciado em março e será uma escolha exclusiva de Bolsonaro, de acordo com um interlocutor do ex-presidente a par do assunto.

Com isso, esgotam-se as chances de uma chapa composta por Nunes e Marta Suplicy, ex-senadora filiada ao PT que hoje faz parte do 1º escalão da Prefeitura de São Paulo.