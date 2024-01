Vestido de Padre Cícero, Teodoro paga promessa para agradecer chegada ao STJ

O novo ministro do STJ é nascido em Juazeiro do Norte e devoto de Padre Cícero. Ele foi indicado ao cargo pelo presidente Lula e tomou posse em novembro

Teodoro é nascido em Juazeiro do Norte e devoto de Padre Cícero. “Obrigado pelo orgulho de juazeirense, em ter o primeiro filho de Juazeiro que chega à Corte Superior Constitucional do Brasil, que aqui nunca teve história no Cariri ter um ministro do STJ”, afirmou o ministro em entrevista à imprensa local.

O cearense Teodoro Silva Santos , novo ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ), subiu na quinta-feira, 21, a escadaria do Horto da estátua do Padre Cícero, em Juazeiro do Norte, para pagar promessa e agradecer a chegada à Corte.

Vestido com a tradicional bata e chapéu pretos do padroeiro da cidade, Teodoro afirmou que era um prazer vivenciar aquele momento. “Estou aqui exatamente cumprindo um dever meu que é uma graça alcançada, fiz uma promessa com meu Santo Padim Padre Cícero (...), eu como devoto de Padre Cícero jamais deixaria de vir aqui”, concluiu.

Teodoro foi indicado ao cargo pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em agosto deste ano, em uma lista com quatro nomes. Depois foi sabatinado pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado, com aprovação unânime e vaga confirmada no plenário da Casa Legislativa.

O ministro tomou posse do cargo em novembro, em sessão na sede do STJ em Brasília. Além de representante dos Três Poderes, participaram da solenidade o governador do Estado, Elmano de Freitas (PT), o prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), o ministro da Educação, Camilo Santana (PT), o presidente da Assembleia Legislativa, Evandro Leitão (PDT), o presidente do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE), Abelardo Benevides Moraes, e o procurador-geral de Justiça, Manuel Pinheiro.

Teodoro foi promotor de justiça por 18 anos, assim como desembargador do Tribunal de Justiça do Ceará desde 2011. Vale destacar que ele é o segundo ministro negro no STJ. O primeiro foi Benedito Gonçalves.